На Кубани 21 июля ожидаются сильные дожди, грозы и град

На территории Краснодарского края в выходные 21 и 22 июня прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

По данным синоптиков, в субботу местами возможны кратковременные дожди, грозы, сильные ливни с градом и усилением ветра до 20–25 м/с. Температура воздуха составит от +11 до +16 градусов ночью и от +20 до +25 градусов днем.

В воскресенье осадки сохранятся в отдельных районах, также возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Температура ночью — от +9 до +14, днем – от +21 до +26 градусов.

На 20 и 21 июня в крае действует экстренное предупреждение из-за осадков и гроз, в прибрежной зоне возможны смерчи, а на реках — резкий подъем уровня воды.

Анна Гречко