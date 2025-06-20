Греф: Сбербанком управляю не я, а рынок

Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф заявил, что управление банком — это не его личная заслуга, а результат рыночной конкуренции. Такое мнение господин Греф высказал по итогам делового завтрака «Сбера» на полях ПМЭФ.

«Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком... Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень»,— рассказал глава Сбербанка (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что конкуренция на банковском рынке является залогом успеха любой большой компании. «Чем больше конкуренции, тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель»,— пояснил Герман Греф.

По его словам, в России также важно присутствие зарубежных компаний и банков, которые стимулируют развитие экономики. К конкурентам, в том числе иностранным, следует относиться с уважением, убежден господин Греф, внимательно следить за их действиями, перенимать удачные решения и внедрять их в свою работу.