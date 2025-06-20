Из плена вернулись трое военнослужащих из Прикамья

В рамках очередного этапа обмена пленными украинская сторона освободила трех контрактников из Чусового, Перми и Кочево. Об этом сообщил региональный омбудсмен Игорь Сапко. По словам уполномоченного, он лично связался с родственниками возвращенных бойцов. Ранее господин Сапко, что на родину вернулся еще один военнослужащий из Прикамья. Житель Горнозаводска попал в армию в рамках частичной мобилизации и попал через два года в плен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О проведении 20 июня очередного этапа обмена пленными сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.