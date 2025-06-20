«Многие превратили хобби в один из основных видов бизнеса»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как локдаун вызвал рост рынка крафтовых натуральных свечей по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Недавно в бангкокском Soho House, работающем, как и все другие клубы сети, в режиме members only, прошел маркет, на котором члены Soho House смогли представит свои товары. И я поразилась тому, что среди них было много дорогих свечек из натуральных ингредиентов. От пробуждающих женскую энергию свечей с кристаллами и веточками растений до роскошных свечек в чехлах из крокодиловой кожи. Как рассказывали представлявшие их, свечи они начали делать во время пандемии, с тех пор свое хобби уже не бросали и превратили его в один из основных видов бизнеса.

Я думаю, многие помнят, что изготовление вещей своими руками было одним из основных хобби во время локдауна. Но оказывается, и это уже данные от профильной Национальной ассоциации свечей Америки (NCA), спрос на свечки вырос во время пандемии в разы. Объясняется это не только тем, что люди просто больше сидели дома и хотели создать в нем уют, но и тем, что именно ароматы помогали справляться со стрессом и, кроме того, вызывали положительные эмоции. А какая-нибудь свеча с ароматом хвойного леса еще и помогала в своем воображении оказаться там, где мы в силу локдауна оказаться не могли.

Рынок свечей имеет довольно внушительные размеры: на 2022 год его оценивали в $11 млрд, а по прогнозу к 2030-му он достигнет $14 млрд — стараниями как маленьких игроков, так и небольших предприятий. На руку последних играют тенденции, которые озвучиваются в профильных изданиях, вроде ярко выраженной персонализации, художественности, а так же наличия природных, натуральных элементов.

Анна Минакова