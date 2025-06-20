В Челябинске планируют увеличить производство оборудования для аэропортов

Челябинский производитель высокотехнологичного оборудования для аэропортов ООО «Научно-производственное объединение “Радиотехнические системы”» (НПО «РТС») планирует модернизировать производство и запустить серийный выпуск новой продукции. Объем инвестиций в проект оценивается в 200 млн руб. Соглашение о развитии научно-промышленного комплекса на полях Петербургского международного экономического форума подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор НПО «РТС» Александр Долматов, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках соглашения компания планирует запустить серийное производство комплекса радионавигационного оборудования, предназначенного для организации безопасного воздушного движения. Аппаратура, выпускаемая НПО «РСТ», формирует в пространстве высокочастотные сигналы, прием которых позволяет самолету определять точное местоположение относительно взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. Оборудование может работать в сложных метеоусловиях, соответствующих метеоминимуму I, II и III категорий ICAO.

Инвестпроект по модернизации планируется реализовать до конца 2027 года. После выхода на проектную мощность объем производства увеличится в два раза. Это позволит продолжить замену устаревшего оборудования в аэропортах России, стран СНГ, Азии и Южной Америки.