Сабантуй, «Обломов» и «Маленький шеф»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет празднование городского Сабантуя с ярмарками и выступлениями народных коллективов. На концертной площадке сыграет группа «Рок-острова», а в зале камерной и органной музыки «Родина» исполнят музыкальные произведения великих композиторов. В театрах представят балет учащихся Николая Цискаридзе, спектакли «Обломов и «Хармс». В кинотеатрах покажут фильмы «Маленький шеф», «Качели» и «Ритуал». Кроме того, в Челябинской области пройдет 31-й всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества.

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Фестивали

В центральном парке имени Юрия Гагарина 21 июня пройдет празднование городского Сабантуя. Мероприятие начнется в 12:00. Для гостей праздника организуют ярмарку, концерты творческих коллективов, национальные игры, спортивные состязания, мастер-классы, а также юрты и подворья татарского и башкирского народов Челябинской области. Кроме того, на Сабантуе выступят приглашенные гости — Загир Зайнетдинов со своим этно-шоу и Ильнат Фархуллин. Их представления начнутся в 16:00 и 17:00 соответственно. Вход свободный. Без возрастных ограничений.

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Рядом с селом Демарино в Пластовском районе Челябинской области с 20 по 22 июня пройдет 31-й всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. На главной сцене в 12:00 состоится церемония открытия. На фестивале организуют две сцены с выступлениями музыкальных народных коллективов и спектаклями. Кроме того, для гостей фестиваля будут доступны ярмарки и площадки с мастер-классами от ремесленников и мастеров декоративно-прикладного творчества, приехавших со всей России, а также конкурсы и творческие акции. В этом году на Бажовский фестиваль впервые приедет делегация мастеров из Тульской области, которая продемонстрирует белевское кружево, лоскутное шитье и тульскую игрушку. Из Челябинска на Бажовский фестиваль организуют автобусные туры. Посещение свободное. Без возрастных ограничений.

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 22 июня состоится концерт «Нам эти дороги позабыть нельзя…», посвященный жертвам Великой Отечественной войны. На нем выступит Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко. В программе 25 военных стихотворений и песен. Стоимость билета — от 400 до 1 тыс. руб. 6+

В ресторане «Максимилианс» 26 июня пройдет концерт группы «Рок-острова». Гости выступления смогут услышать вживую известные треки «Белым снегом», «Костры», «Встречи», «Ничего не говори» и другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. 0+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 26 июня состоится выступление «Магия органа» лауреата международным конкурсов Ирины Крюковой. Концерт будет включать два отделения. В программе — музыка Георга Муффата, Иоаганна Себастьяна Баха, Иоганна Кристиана Фридриха Шнайдера, Луи Вьерна, Микаэла Таривердиева, Шарля Турнемира и Марселя Дюпре. Стоимость билета — от 500 до 1 тыс. руб. 6+

Спектакли

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В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 21 и 22 июня пройдут выпускные концерты учащихся академии русского балета имени Агриппины Вагановой, ректором которой является народный артист РФ Николай Цискаридзе. Артисты представят «Белый акт» из балета «Лебединое озеро» и сюиту из балета «Пахита». Стоимость билетов — от 800 до 15 тыс. руб. 6+

В театре драмы имени Наума Орлова 24 и 25 июня пройдет премьера спектакля «Обломов» по мотивам одноименного романа Ивана Гончарова. Постановка «погрузит зрителей в подсознание и душу Ильи Ильича для разгадки тайны трагической гибели некогда состоятельного помещика». Стоимость билета — от 300 до 1 тыс. руб. 16+

В театре кукол имени Валерия Вольховского 26 июня представят спектакль «Хармс». Постановку покажут в рамках гастролей Екатеринбургского театра кукол. На сцене воссоздадут пространство квартиры, дома, двора и города, отображенных в произведениях писателя Даниила Хармса, а также множество абсурдных, смешных и страшных сюжетов. Стоимость билета — от 300 до 1 тыс. руб. 12+

Кино

В челябинских кинотеатрах 26 июня в прокате появится фильм «Маленький шеф». Главный герой Илья мечтает стать шеф-поваром, когда вырастет. После ссоры его родители задумываются о разводе. Мальчик решает осуществить их давнюю мечту — открыть кафе на колесах и поехать на Байкал. Со своей подругой он планирует развить бизнес и помирить родителей. Главную роль сыграл Мирон Проворов. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Александра Бортич, которая исполнила одну из ролей в фильме «Качели»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Актриса Александра Бортич, которая исполнила одну из ролей в фильме «Качели»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска с 26 июня также можно будет фильм «Качели». Трое парней случайно встречают своего старого друга Веню, которого не видели восемь лет. Вместе они отправляются масштабно праздновать встречу, однако во время вечеринки у них возникает несколько проблем. Теперь их женам и девушкам необходимо спасать парней от последствий. Главные роли сыграли Александр Алябьев, Гоша Токаев, Александра Бортич, Риналь Мухаметов, Маруся Фомина, Надежда Игошина и Иван Фоминов. 18+

В челябинских кинотеатрах с 26 июня также будут показывать фильм ужасов «Ритуал». Одержимую дьяволом девушку спасают двое священников — теряющий веру Джозеф и терзаемый прошлым Теофил. Им предстоит объединиться, чтобы бороться с шокирующими обрядами. Главные роли сыграли Аль Пачино и Дэн Стивенс. 18+

Ольга Воробьева