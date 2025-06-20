Полицейские оштрафовали сотрудницу спа-салона в Челябинске за проституцию

Челябинские полицейские проверили деятельность спа-салона в Калининском районе при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области. Одну из сотрудниц привлекли к административной ответственности за занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На работу заведения поступили жалобы от горожан. Полицейские детально изучили документацию спа-салона, выяснили у сотрудников, известно ли им о предоставлении услуг приватного характера, а также проверили сигналы о нарушениях продажи алкоголя.

Троих челябинок доставили в районный отдел полиции. Сотрудники сверили их отпечатки пальцев с базами данных МВД. В отношении 20-летней местной жительницы составили административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Виталина Ярховска