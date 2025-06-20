В Ульяновской области проверяют обстоятельства ДТП, в котором погибли два ребенка

Сегодня, 20 июня, на трассе возле села Порецкое Кузоватовского района произошло ДТП, в котором погибли двое малолетних. Следователи проверяют обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 61-летняя водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд с трассы. В результате ДТП погибла два пассажира — 8-летняя и 10-летняя внучки водителя. Женщину доставили в медучреждение с травмами.

Руфия Кутляева