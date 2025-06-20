В Жигулевске суд признал незаконным брак россиянина с иностранкой
В Жигулевске суд по требованию прокурора признал фиктивным зарегистрированный в декабре 2023 года брак 48-летнего местного жителя с 60-летней гражданкой государства ближнего зарубежья. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Как выяснилось в ходе проверки, целью заключения брака было не создание семьи, а получение иностранкой разрешения на временное проживание в обход установленного законом порядка.
В апреле 2024 года женщина получила в миграционной службе разрешение на временное проживание в Российской Федерации сроком на три года.
После аннулирования брака постановление суда было направлено в миграционную службу, которая должна свое разрешение отозвать.