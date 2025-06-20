Саратовский мининвест представил стратегию развития технологического бизнеса на ПМЭФ 2025

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках экспертной сессии «Венчур как драйвер новых рынков: экспертиза и инвестиции в действии» выступил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко. Мероприятие на стенде «Территория инноваций», модерируемое генеральным директором Московского венчурного фонда Юлией Поволоцкой, собрало ведущих экспертов венчурного рынка, бизнеса и государства.

Марченко детально изложил региональный подход к стимулированию технологического предпринимательства, подчеркнув заметный рост инвестиционной активности и критическую важность этого направления для экономики области. Ключевым элементом стратегии является создание полноценной экосистемы для инвесторов. «Сегодня у инвестора есть потребность не только в площадке для бизнеса, но и в доступе к полноценной экосистеме технологического предпринимательства, которая могла бы обеспечить его всеми необходимыми кадровыми, финансовыми и информационными ресурсами»,— заявил министр. Ярким примером такой точки роста он назвал технопарк «Саратов Диджитал», получивший в прошлом году статус регионального оператора «Сколково».

Для ускоренного развития высоких технологий регион активно взаимодействует с федеральными институтами поддержки и крупными корпорациями, включая «Росатом» и «ЭР-Телеком». Приоритетными задачами, поставленными губернатором, обозначены интеграция местных предприятий в цепочки поставок крупного бизнеса, привлечение грантового финансирования и поиск стратегических инвесторов для увеличения уставных капиталов. Партнерами области выступают «Иннопрактика», Центр инжиниринга и инноваций, Венчурный фонд, Фонд содействия инновациям и Фонд микрокредитования Саратовской области.

Особое внимание уделяется проекту «Венчурная академия. Север и Поволжье», нацеленному на обучение инвестированию в перспективные стартапы и формирование сообщества бизнес-ангелов. В июле запланирована питч-сессия с участием экспертов и опытных инвесторов для презентации саратовских технологических проектов. Несмотря на значительный потенциал в сферах IT, промышленной автоматизации и биотехнологий, министр констатировал существующий дефицит масштабных кейсов и венчурных вложений. «Развитие механизмов венчурного инвестирования и поддержка проектов технологических компаний — один из приоритетов нашей работы на ближайшее будущее»,— резюмировал Александр Марченко.

Никита Маркелов