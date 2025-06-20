На строительство логистического парка в Ростове направят 22 млрд рублей
В Ростове-на-Дону появится индустриально-логистический парк площадью 250 тыс. кв. м. Проектом займется группа компаний «Носта». На эти цели выделят 22 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали глава Ростовской области Юрий Слюсарь и девелопер.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ориентировочный срок реализации проекта — пять лет. Благодаря реализации инициативы будет создано порядка 2 тыс. новых рабочих мест для жителей агломерации Ростова-на-Дону.
В настоящее время стороны обсуждают условия размещения на площадке с несколькими резидентами.