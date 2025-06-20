На строительство логистического парка в Ростове направят 22 млрд рублей

В Ростове-на-Дону появится индустриально-логистический парк площадью 250 тыс. кв. м. Проектом займется группа компаний «Носта». На эти цели выделят 22 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали глава Ростовской области Юрий Слюсарь и девелопер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ориентировочный срок реализации проекта — пять лет. Благодаря реализации инициативы будет создано порядка 2 тыс. новых рабочих мест для жителей агломерации Ростова-на-Дону.

В настоящее время стороны обсуждают условия размещения на площадке с несколькими резидентами.

Мария Хоперская