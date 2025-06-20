Ярославское УФСБ пресекло контрабанду военной продукции

Управление ФСБ России по Ярославской области ликвидировало канал незаконного экспорта продукции военного назначения. Задержан житель Москвы, 1964 года рождения, который организовал этот канал. Об этом сообщили в региональном управлении службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Мужчину задержали при попытке продать пять военных радиостанций. В ходе обысков изъяли более 20 единиц различной продукции военного назначения.

Перовский районный суд Москвы признал подсудимого виновным в подготовке к преступлению и незаконном экспорте товаров и технологий, подпадающих под экспортный контроль. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Антон Голицын