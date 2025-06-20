В Нижнем Новгороде введут муниципальные соглашения о защите капвложений

Помощник прокурора Нижнего Новгорода Игорь Агашин внес на рассмотрение городской думы проект о принятии на муниципальном уровне положения, порядка и условий соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с инвесторами. На федеральном уровне нормативные акты о СЗПК были приняты в 2020 году, однако мэрия и дума Нижнего Новгорода до сих пор не утвердили их, отметил господин Агашин на заседании комиссии думы по экономике.

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СЗПК – договор государства с бизнесом, который обязуется инвестировать в проекты в России, а власти должны обеспечить им стабильность правового режима. Также господдержка позволяет инвестору вернуть часть инфраструктурных вложений и получить компенсации уплаты процентов по кредитам и займам. Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области приняло региональную норму в 2022 году спустя два с половиной года после принятия федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений».

Сейчас в регионе реализуются четыре таких соглашения, заключенные на областном уровне, уточнила директор департамента экономического развития Нижнего Новгорода Елена Антонова. Как правило, СЗПК с инвесторами подписывают региональные власти, добавила госпожа Антонова. Депутаты комиссии одобрили инициативу прокуратуры, городская дума рассмотрит ее на заседании 25 июня.

Владимир Зубарев