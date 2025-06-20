В Челябинской области построят завод по производству тортов за 2,5 млрд рублей

Челябинская компания «Хлебпром» планирует построить новый завод по производству тортов и пирожных. Общий размер инвестиций составит 2,5 млрд руб. Соглашение о реализации проекта подписали гендиректор «Хлебпрома» Ярослав Шадыря и губернатор Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие сможет производить до 1,5 тыс. т тортов в месяц. На заводе создадут 1,7 тыс. рабочих мест. Строительство запланировано на 2026-2028 годы.

Отмечается, что на предприятии будут использовать инновационное оборудование, которое позволит расширить ассортимент кондитерских изделий.

ОАО «Хлебпром» основано в 1982 году. Компания является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России. Площадки «Хлебпрома» расположены в Челябинске, Ногинске, Красногорске и Ярцево. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка от продаж предприятия составила более 22,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млрд руб.

Ольга Воробьева