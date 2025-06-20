Мукомольное предприятие «Агросоюз» объявили банкротом в Ставрополе

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом ООО «Агросоюз» — крупного производителя мукомольной и крупяной продукции в Ставрополе. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Юлия Максимова, отчет которой будет рассмотрен 16 декабря 2025 года.

Инициатором банкротства выступила Межрайонная ИФНС России №14 по Ставропольскому краю, подавшая заявление в сентябре 2024 года. На 23 августа 2024 года задолженность предприятия по обязательным платежам и страховым взносам составила 3,3 млн руб. Основной долг составил 2,93 млн руб., пени — 414 тыс. руб., штрафы — 4,4 тыс. руб. Задолженность образовалась из-за неуплаты НДС в установленные сроки.

В ноябре 2024 года в дело вступило ООО «Эскито», которое требует с должника 44 млн руб. Основной долг составляет 17,9 млн руб., пени — 26 млн руб., расходы по госпошлине — 125 тыс. руб. Долг возник из-за невыполнения «Агросоюзом» обязательств по договору поставки от 31 июля 2023 года.

Требования «Эскито» подтверждает решение Арбитражного суда Татарстана от 13 марта 2024 года, которое взыскало с «Агросоюза» 17,9 млн руб. основного долга, 1,7 млн руб. неустойки с дальнейшим начислением по 0,1% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки с 9 ноября 2023 года, а также судебные расходы.

Кроме того, суд признал обоснованными требования ООО «ДМ Агротрейд» к должнику в сумме 9,5 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агросоюз» зарегистрировано в 2017 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Учредитель — Вячеслав Пархоменко. Выручка предприятия за 2023 год составила 112 млн руб., прибыль — 234 тыс. руб.

Тат Гаспарян