В Новороссийске семейные участки на кладбище продают за 700 тысяч рублей

В Новороссийске утвердили тарифы на семейные захоронения на кладбище, стоимость участка на 6 человек — почти 700 тыс. руб. за 15 кв. м. Специальный сектор для родовых захоронений выделен в начальной части муниципального кладбища в районе с. Борисовское, сообщили в управлении городского хозяйства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно утвержденному тарифу, стоимость одиночного захоронения — 38,7 тыс. руб. (2,5 кв. м), участок на два человека обойдется в 77,5 тыс. руб. (5 кв. м), на троих — 232,7 тыс. руб. (7,5 кв. м), на четверых — 310 тыс. руб. (7,5 кв. м), на семью из пяти человек — 581 тыс. руб. (12,5 кв. м).

В управлении отметили, что услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством.