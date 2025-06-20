ВТБ и Почта России запустили прием B2B-платежей через СБП по всей России

ВТБ и Почта России запустили прием B2B-платежей через Систему быстрых платежей (СБП) по всей России. Соответствующий меморандум на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора АО «Почта России» Максим Цыпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

Ранее Почта России внедрила в сегменте e-commerce возможность безналичных расчетов между юридическими лицами с использованием СБП. Решение успешно прошло тестирование в 17 регионах. С декабря 2024 года к сервису подключились более 65 тыс. корпоративных клиентов Почты России из этих регионов.

«После проведения тестирования сервиса было принято решение о его масштабировании на всю Россию. Обеспечение быстрых расчетов между компаниями — неотъемлемая часть эффективного развития экономики страны. Внедрение B2B-платежей через СБП ускоряет расчеты и повышает оборачиваемость средств, оно удобно для бизнеса, а платежная инфраструктура надежно защищена»,— отметил Виталий Сергейчук.

«Вместе с ВТБ мы запустили значимый проект по внедрению СБП для корпоративных клиентов Почты России. Результаты пилотного запуска подтвердили высокую востребованность сервиса среди компаний различных отраслей»,— сказал Максим Цыпин.