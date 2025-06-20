ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области

Вячеслав Федорищев и Валерий Лукьяненко



Банк ВТБ и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Документ направлен на поддержку особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков региона. Подписи поставили заместитель президента ВТБ Валерий Лукьяненко и губернатор Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает финансирование проектов в ОЭЗ «Тольятти», включая расширение производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Валерий Лукьяненко отметил, что банк готов обеспечить финансовую поддержку для реализации крупных инфраструктурных проектов, способствующих развитию промышленности и улучшению условий жизни.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что ВТБ — давний партнер региона, а подписание соглашения укрепит экономику Самарской области. Он отметил, что финансовая поддержка банка поможет создать новые рабочие места и повысить качество жизни граждан. Губернатор добавил, что партнерство с ВТБ откроет новые перспективы для бизнеса, так как банк уделяет внимание не только бизнес-задачам, но и поддержке семей и развитию инфраструктуры.