В модернизацию Ашинского метзавода инвестируют 20 млрд рублей

ПАО «Ашинский металлургический завод», Минпром России и правительство Челябинской области заключили трехсторонний специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0) для модернизации производства. Общий объем инвестиций в проект, рассчитанный на восемь лет, составят почти 20 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

СПИК был подписан на полях Петербургского международного экономического форума. На Ашинском метзаводе в рамках контракта планируется завершить вторую очередь реконструкции листопрокатного цеха №1 и заменить морально и физически устаревшее оборудование существующего стана 2850 горячей прокатки на современный стан 2800. Это позволит предприятию значительно нарастить выпуск горячекатанного проката, повысить качество продукции, а также наладить выпуск новых видов с расширением сортамента. Планируется создание более двухсот новых рабочих мест.

После выхода на проектную мощность Ашинский метзавод сможет поставлять до 800 тыс. т листового проката толщиной от 5 до 70 мм в год. Таким образом доля предприятия на внутреннем рынке увеличится с 10 до 11%.

«Подписание СПИК — мощный импульс для развития нашего завода. Государственная поддержка в виде налоговых льгот особенно актуальна в условиях кризиса в металлургической отрасли, вызванного мировым перепроизводством стали»,— сообщил генеральный директор Ашинского метзавода Константин Бакин.