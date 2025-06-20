Возле озера Увильды построят водно-оздоровительный комплекс

К 2028 году в районе озера Увильды возведут водно-оздоровительный комплекс. Соглашение о сотрудничестве подписали директор по развитию специализированного застройщика «Увильды Резорт» Евгений Кононов и правительство Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Увильды Резорт» Фото: пресс-служба «Увильды Резорт»

Проект совместно реализуют «Увильды Резорт» и группа компаний «Икар». Участок будущего курорта расположен в 72 км от Челябинска, неподалеку от сел Губернское и Кузнецкое. Общая площадь застройки составит 24 га. На территории планируется возвести крупный водно-оздоровительный кластер с термальными бассейнами, SPA-центром, банным комплексом, спортивными площадками, теннисными кортами, ресторанами и благоустроенным пляжем.

Новый курорт Евгений Кононов назвал «якорным объектом региона».

«Развитие водно-оздоровительного центра в районе озера Увильды имеет стратегическое значение как для Челябинской области, так и в целом для страны. Объект станет важной точкой на туристических маршрутах путешественников, которые увлечены оздоровительным туризмом, туризмом впечатлений и велнесс-практиками. Появление курорта с водно-развлекательным и оздоровительным центром „Увильды Резорт“ станет важным якорным объектом региона, будет способствовать росту туристического потока и наращиванию экономической мощи Челябинской области», — отметил во время подписания соглашения Евгений Кононов.

Генеральный директор ГК «Икар» Сергей Соловьев считает, что качество отдыха после создания комплекса в регионе станет выше.

«Новый водно-оздоровительный комплекс „Увильды Резорт“ выведет качество отдыха в Челябинской области на новый уровень. Наша совместная работа укрепит привлекательность локации и даст возможность гражданам всей страны получить совершенно новый уровень сервиса и услуг. Нам отрадно быть частью этого большого проекта», — подчеркнул Сергей Соловьев.

Соглашение между сторонами также предполагает строительство современной системы водоотведения, которая снизит антропогенное влияние на озеро Увильды. К сетям смогут подключиться и соседние объекты рекреации. Кроме того, курорт обеспечит ближайшие поселения рабочими местами.