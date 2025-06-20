Участок трассы «Кавказ» в Дагестане расширят до четырех полос к ноябрю

Участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» между Избербашем и Дербентом в Дагестане расширят до четырех полос к ноябрю 2025 года. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Ферезулла Кахриманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На сегодняшний день работы на отрезке между Избербашем и Дербентом выполнены на 75 %. На 7 км трассы ремонт уже закончен, на 8 к м уложили два слоя асфальта, а на километровом участке продолжается расширение и укрепление основания дороги.

В 2025 году планируют модернизировать пешеходные переходы и заменить 11 водопропускных труб для водоотведения. Завершающим этапом станет комплексное благоустройство участка и оснащение дорожно-транспортной инфраструктуры.

После завершения всех работ пропускная способность трассы вырастет до 35 тыс. автомобилей в сутки. Это позволит существенно увеличить объемы автоперевозок и повысить безопасность дорожного движения.

Трасса Р-217 «Кавказ» протяженностью 276 км в Дагестане входит в состав коридора Север-Юг. Как отмечал ранее глава региона Сергей Меликов, на магистрали ведется капитальный ремонт с переводом участков в четырехполосный режим и разделением транспортных потоков.

Николай Аксенов