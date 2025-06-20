Страховщики требуют от властей ЮАР $361 млн за ущерб от наводнения

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, страховая компания, работающая с Toyota в ЮАР, подала иск к местным властям, требуя компенсации за ущерб от наводнения 2022 года, пишет The Japan Times. Из-за стихийного бедствия завод японского концерна не работал четыре месяца. Страховая требует от ответчиков возмещения на сумму 6,5 млрд рандов ($361 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rogan Ward / Reuters Фото: Rogan Ward / Reuters

Наводнение в южноафриканской провинции Квазулу-Натал произошло в апреле 2022 года и было вызвано проливными дождями. Особенно сильно пострадал город Дурбан и его окрестности, где и расположен завод Toyota South Africa Motors. По подсчетам страховой компании, восстановление и ремонт завода после наводнения обошлись в 4,5 млрд рандов, а простой обошелся компании еще в 2 млрд рандов. Эти средства были компенсированы японскому производителю страховщиком.

Теперь же страховщик винит в подтоплении завода местные власти, которые допустили засорение дренажных систем и водоотводов. Помимо возвращения 6,5 млрд рандов страховая требует от властей выплаты процентов, набежавших за эти годы.

В самой Toyota заявили, что не имеют ничего общего с этим иском, не финансируют судебное разбирательство и не получат ни доллара в случае победы страховой компании в суде.

Кирилл Сарханянц