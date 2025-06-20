Рядом с Батайском построят завод по переработке электронных отходов

Вблизи Батайска построят завод по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования. Мощность предприятия составит 36 т в год. На эти цели выделят 900 млн руб. Соответствующее соглашение подписали врио губернатора региона Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на площадке планируется начать в 2026 году. Одновременно компания займется формированием инфраструктуры сбора электронных отходов на территории региона.

Инвестиции направят на строительство завода и закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволит свести к минимуму загрязнение почвы, воды и воздуха.

Ввод объекта в эксплуатацию и запуск производства запланировали на первый квартал 2027 года.

Мария Хоперская