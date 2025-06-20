«Россети Тюмень» направили 10,6 млн на повышение надежности электроснабжения Талинского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «КНС-5», питающей Талинское месторождение нефти в Югре. Стоимость работ составила 10,6 млн рублей.



На энергообъекте состоялся капремонт ключевого оборудования – силового трансформатора мощностью 40 МВА. Энергетики проверили активную часть, заменили высоковольтные вводы, газовое и струйное реле, воздухоосушители, маслоуказатели и резиновые уплотнители. Кроме того, специалисты обновили системы охлаждения и контроля температуры и провели регенерацию трансформаторного масла. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Своевременно выполненные работы повысилм надежность электроснабжения месторождения, которое входит в состав одной из крупных нефтегазодобывающих территорий России – Красноленинский свод.

АО «Россети Тюмень»