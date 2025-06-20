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В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов

В акватории морского порта Новороссийска зафиксирован разлив нефтепродуктов. Он произошел в ночь на 20 июня в ходе бункеровочных работ. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росморречфлота, утечка произошла в 23:57 мск.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К ликвидации последствий оперативно приступили специалисты Морспасслужбы, они провели разведку, выставили боновые заграждения и обработали загрязненную поверхность сорбентом. По данным ведомства, для нейтрализации последствий использовано свыше 400 кг биосорбента.

К настоящему моменту разлив локализован, продолжаются работы по сбору нефтепродуктов в пределах установленных заграждений. Обстоятельства происшествия и точный объем утечки уточняются.

Вячеслав Рыжков

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