Набиуллина призвала компании отказаться от права на закрытие информации

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, избыточная информационная закрытость российских компаний наносит вред как рынку, так и самим организациям. В ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме она сообщила, что две трети капитализации рынка приходится на компании, которые пользуются правом на закрытие информации.

Госпожа Набиуллина поделилась, что число компаний, закрывающих информацию, постепенно снижается. Тем не менее текущая ситуация, на ее взгляд, продолжает пагубно влиять на привлечение инвесторов.

По словам главы Банка России, регулятор пытается убедить участников рынка не обращаться к праву на закрытие данных посредством негативных стимулов. Например, компании, избыточно закрывающие информацию, не могут попасть в ломбардный список ЦБ — перечень активов, которые ЦБ принимает в качестве залога при кредитовании коммерческих банков.

4 июля 2023 года правительство РФ выпустило постановление, отменившее введенный в 2022 году мораторий на прозрачность корпоративной информации. Эмитентов вновь обязали вернуться к раскрытию данных о себе. Разрешено не обнародовать только некоторые «чувствительные сведения» из-за санкционных угроз.

Степан Мельчаков