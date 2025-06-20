В Липецкой области построят завод полимерных упаковок за 255 млн рублей

Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и владелец местного ООО «СР Полимер» Сергей Бизин подписали инвестсоглашение на ПМЭФ-2025. Оно подразумевает строительство завода полимерных упаковочных изделий медицинского и промышленного назначения на грязинской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Ожидаемый объем инвестиций — 255 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов (справа) и владелец местного ООО «СР Полимер» Сергей Бизин (слева) на ПМЭФ-2025

Фото: Правительство Липецкой области Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов (справа) и владелец местного ООО «СР Полимер» Сергей Бизин (слева) на ПМЭФ-2025

Фото: Правительство Липецкой области

Предприятие планируют запустить в 2027 году, вывести на проектную мощность в 240 т продукции в год — в 2031-м. На нем рассчитывают производить рукава, полурукава, мешки, медицинские пакеты, стрейчхуд пленку, агрорукава, контейнеры. Может быть создано 30 рабочих мест.

«Этот проект особенно ценен своей двойной направленностью — он будет обеспечивать как медицинские учреждения, так и промышленные предприятия качественной упаковкой отечественного производства. Новое предприятие не только закроет потребности местных компаний, но и будет поставлять продукцию по всей России»,— уверен губернатор Игорь Артамонов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СР Полимер» было зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в октябре 2024 года. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Сергей Бизин. Он также владеет и руководит местными ООО «Союзрубин–полимер» (производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей) и ООО «СР-спорт» (деятельность спортивных объектов).

Алина Морозова