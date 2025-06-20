«Магнит» и Билайн внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах

Билайн и группа компаний «Магнит» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности цифровых коммуникаций сети магазинов «Магнит» с клиентами по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «ВымпелКом» Фото: ПАО «ВымпелКом»

В рамках сотрудничества компании планируют разработать цифровые продукты и сервисы, которые в том числе улучшат качество покрытия сотовых операторов на объектах «Магнита»: в магазинах розничной сети, распределительных центрах, на производствах собственных торговых марок и других объектах в 72 регионах присутствия.

Это позволит «Магниту» совершенствовать клиентский опыт, растить удовлетворенность клиентов и привлекать больше онлайн-платежей. Кроме того, это повысит удобство работы персонала во внутренних ресурсах и упростит ведение отчетности, то есть поспособствует снижению издержек.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Магнит» нацелен на улучшение качества обслуживания клиентов и рост коммерческой эффективности розничной сети, которые в настоящее время невозможны без цифровой инфраструктуры. Технологии и сервисы Билайна призваны обеспечить надежную базу для ее поддержки и развития, а также для внедрения новых цифровых продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта».

Евгений Случевский, генеральный директор группы компаний «Магнит»:

«Процесс покупок становится все более цифровизированным и технологичным на всех этапах, начиная с планирования трат еще до похода в магазин. «Магнит» стремится предоставить лучший опыт всем покупателям – и в мегаполисах, и в небольших населенных пунктах. Мы активно развиваем собственное приложение и новые сервисы в магазинах, в том числе и те, которые не заметны потребителю, но помогают значительно улучшить клиентский опыт. Для стабильной работы магазинов с учетом масштаба и широкой географии нашей сети нам критически важно обеспечить надежность и эффективность работы технологической инфраструктуры, постоянно совершенствовать ее и добавлять новые возможности. Уверен, что партнерство с Билайном поможет нам успешно ответить на этот вызов».

ПАО «ВымпелКом»