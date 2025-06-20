Под Миассом в ДТП погибли два человека

После столкновения автомобилей под Миассом водитель и пассажирка ВАЗ 21074 погибли, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 20 июня 50-летний водитель Mitsubishi Outlander двигался по федеральной трассе М5 «Урал». Во время обгона в разрешенном месте он столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 21074 под управлением 78-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 82-летняя пассажирка отечественной машины погибли на месте. Водителя и пассажира иномарки с травмами доставили в медицинское учреждение.

На время устранения последствий аварии дорогу на этом участке полностью перекрыли, легковой транспорт объезжал место происшествия по обочине в сторону Республики Башкортостан. Сейчас движение продолжается в обычном режиме.

Виталина Ярховска