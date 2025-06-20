В Пензенской области пресекли нарушения в деятельности автошколы

Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области в ходе проверки обнаружила нарушения в деятельности АНО ДПО «Автошкола-Профессионал Каменка». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

АНО ДПО «Автошкола-Профессионал Каменка» обучает водителей транспортных средств категории «В» на учебных машинах. С этой целью общество с 2021 года арендовало у гражданина иномарку Toyota Auris. В установленные законом сроки техосмотр этого автомобиля не проводился, диагностическая карта перестала действовать 4 марта текущего года. При этом машину продолжили использовать для обучения.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление директору АНО ДПО «Автошкола-Профессионал Каменка». В итоге нарушения устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, механика автошколы оштрафовали в рамках дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ.

Павел Фролов