В Тольятти прокуратура добилась выплаты компенсации работнику, пострадавшему на гидроузле

Прокуратура Комсомольского района добилась выплаты компенсации работнику Самарского гидроузла, пострадавшему на производстве. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что на шлюзе гидроузла во время высотных работ вышел из строя фасадный подъемник. Кабина, в которой находился рабочий, упала. Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести.

Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. В результате суд взыскал в пользу пострадавшего 1,2 млн руб.

В настоящее время решение суда уже исполнено, компенсация выплачена.

Алексей Алексеев