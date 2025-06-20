В Тольятти прокуратура добилась выплаты компенсации работнику, пострадавшему на гидроузле
Прокуратура Комсомольского района добилась выплаты компенсации работнику Самарского гидроузла, пострадавшему на производстве. Об этом сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В ходе проверки было установлено, что на шлюзе гидроузла во время высотных работ вышел из строя фасадный подъемник. Кабина, в которой находился рабочий, упала. Здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести.
Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. В результате суд взыскал в пользу пострадавшего 1,2 млн руб.
В настоящее время решение суда уже исполнено, компенсация выплачена.