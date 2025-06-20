На Казанском вертолетном заводе под днищем вертолета Ми-17 нашли черную сумку с пластиковым контейнером и проводами. Находки уничтожили направленным взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на вертолетном заводе обнаружили сумку с контейнером и проводами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани на вертолетном заводе обнаружили сумку с контейнером и проводами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 17 июня. Как уточнил представитель экстренных служб, от сумки под вертолетом тянулись провода еще к двум сумкам, которые лежали в кустах. «Все найденные опасные находки были изъяты и уничтожены специалистами направленным взрывом», — отметил он.

По словам собеседника агентства, в ходе поиска предполагаемого злоумышленника нашли мертвым. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Анар Зейналов