Кадровый резерв Башкирии сократился на 7,9%

По итогам 2024 года кадровый резерв Башкирии составил 103,9 тыс. человек, 5,5% от числа занятых в экономике. Такие данные следуют из исследования агентства FinExpertiza.

«В состав кадрового резерва входят как официально зарегистрированные безработные, так и граждане, которые хотели бы найти работу, но по личным обстоятельствам пока не готовые к ней приступить»,— поясняют авторы исследования.

По сравнению с 2023 годом кадровый резерв снизился на 7,9%, тогда он составлял 5,9% от общего числа занятых.

На одну вакансию, опубликованную работодателями в службах занятости населения, в Башкирии приходится всего два человека из кадрового резерва.

В среднем по России «скамейка запасных» работников составляет 6,5% от занятых, по Приволжскому федеральному округу — 5,2%.

По данным Башстата, средний уровень безработицы в республике в 2024 году составил 1,8%, безработными считались 34 тыс. человек. С января по март этого года уровень безработицы снизился на 0,3%, а число безработных уменьшилось до 28,3 тыс.

Идэль Гумеров