Ввод новых жилых домов в Башкирии на четверть отстает от прошлогодних значений

За первые пять месяцев этого года в Башкирии сдано 854,4 тыс. кв. м жилья. Около 87,8% — 750 тыс. кв. м — из этого объема приходится на индивидуальную застройку. Такие данные приводит Башстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с январем-маем прошлого года, совокупные объемы нового жилья снизились на 24,9%. За четыре месяца отставание составляло 26,4%.

Объемы введенного жилья в этом году росли каждый месяц, достигнув пика (193,1 тыс. кв. м за месяц) в апреле, однако в мае впервые с ноября зафиксирован спад — было сдано 182,7 тыс. кв. м (по сравнению с апрелем снижение составило около 5,4%).

Всего с начала года индивидуальные застройщики и девелоперские компании сдали около 8,4 тыс. кв. м, что на 32,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Идэль Гумеров