Власти Туапсинского района выиграли спор о нецелевом использовании земли

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа не удовлетворил иск департамента имущественных отношений Краснодарского края к администрации Туапсинского района. В исковом заявлении департамент просил признать незаконным решение администрации о переводе нежилых помещений в жилые на земле, которая изначально предназначалась для строительства и эксплуатации придорожного сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Как следует из материалов дела, в 2011 году между администраций муниципального образования Туапсинский район и ООО Агентство недвижимости «Миаль» заключен договор аренды земельного участка. В результате ряда переуступок прав арендаторами спорного земельного участка стали несколько физлиц. В договоре аренды сказано, что арендатор принимает в аренду земельный участок для использования в целях строительства и эксплуатации комплекса придорожного сервиса. В 2017 году решением администрации Туапсинского района нежилые помещения, находящиеся на участке, переведены в жилые, что прямо противоречит целям предоставления земельного участка, посчитали в департаменте.

Отклоняя довод департамента о нецелевом использовании земельного участка, суд пришел к выводу о том, что размещение жилого объекта на спорном земельном участке допускается, поскольку соответствует условно-разрешенному виду использования данного земельного участка.

По заключению суда, спорный земельный участок входит в территориальную зону жилой курортной застройки («Ж-6») с условно разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство. Это, по мнению суда, дает арендаторам право использовать участок для жилых целей, несмотря на условия аренды, где указано иное назначение.

Елена Турбина