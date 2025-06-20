Депутат Пискарев: попытки вмешательства в выборы зафиксированы в десяти регионах

Ряд иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций предпринимает попытки оказать влияние на результаты выборов 2025 года. Как минимум в десяти регионах «анонсирована кампания по влиянию на выборы», заявил 20 июня председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев.

По словам депутата, попытки влиять на выборы зафиксированы в Курской области, а также в ряде областей Сибирского и Уральского федеральных округов. Там проводится набор волонтеров «для незаконной агитации и пропагандистских акций». «Зафиксирована и работа извне по сбору персональных данных "единомышленников" и желающих баллотироваться в 2026 году в депутаты Государственной думы для помощи в проведении избирательных кампаний и сборе подписей»,— добавил господин Пискарев.

Депутат пообещал, что думская комиссия будет предлагать «дополнительные законодательные инструменты защиты электорального суверенитета нашей страны» при необходимости.

Напомним, в единый день голосования 14 сентября в России пройдут прямые выборы 20 глав регионов, депутатов 11 региональных парламентов и представительных органов 25 административных центров. Осенью 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы.

Божена Иванова