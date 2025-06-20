Краснодарский край и «Банк Уралсиб» заключили соглашение о сотрудничестве

Власти Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве с «Банком Уралсиб». Подписи под документом на полях ПМЭФ-2025 поставили первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась и председатель правления банка Алексей Сазонов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Игоря Галася, подписание договора о сотрудничестве является инструментом для решения задач социально-экономического развития Краснодарского края, а также улучшения финансового рынка и повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края. Цель соглашения — развитие банковской инфраструктуры и технологий в регионе, рост экономического потенциала и положительного имиджа.

«Сегодня бизнес банка в регионе активно развивается по самым разным направлениям, и мы готовы этот вектор всячески поддерживать, в том числе рассматривая участие банка в совместных проектах и программах»,— отметил Алексей Сазонов.

В Краснодарском крае работает 21 офис банка, есть 192 банкомата и платежных терминала. В первом квартале 2025 года банк предоставил кредиты юридическим лицам и жителям на общую сумму 13,2 млрд руб. Это на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего предпринимательства. В первом квартале 2025 года они получили кредиты на сумму 2,8 млрд руб.

Алина Зорина