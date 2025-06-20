В Оренбуржье с начала года ввели 515 тысяч квадратных метров жилья

Зя пять месяцев текущего года на территории Оренбургской области ввели в эксплуатацию 515 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 5% больше, чем в январе-мае 2024 года. Такие данные опубликовала единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из указанного объема 425 тыс. кв. м приходится на индивидуальные жилые дома (+1%). В многоквартирных домах за пять месяцев ввели в эксплуатацию 90 тыс. кв. м (+32%).

В мае в регионе сдали 80 тыс. кв. м — на 28% меньше результата за май 2024 года.

Руфия Кутляева