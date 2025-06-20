На Среднем Урале обнаружили 400 взрывоопасных предметов и свыше 4 кг взрывчатки

В Управлении Росгвардии по Свердловской области подвели итоги служебно-боевой деятельности в первом полугодии 2025 года. За это время в ходе обследований обнаружили 400 взрывоопасных предметов и 4,17 кг взрывчатки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе совещания было отмечено, что инженерно-досмотровыми группами ОМОН выполнено свыше 700 задач по поиску, обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что совершенствование деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы повышает эффективность надзора за владельцами оружия. «В текущем году более чем на 60% увеличилось количество изъятого оружия у граждан, а также после смерти собственников»,— отметили в управлении Росгвардии по Свердловской области.

В первом полугодии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали более 11 тыс. раз по сигналам, поступившим на пульты централизованного наблюдения, и около 2,5 тыс. по заявкам территориальных органов внутренних дел. Доставлено и передано в полицию более 2,3 тыс. человек, составлено свыше 1,3 тыс. административных протоколов и возбуждено более 80 уголовных дел.

В 2025 году продолжилась работа по передаче оружия в государственные военизированные организации для нужд СВО.

Полина Щуцкая