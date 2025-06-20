Выдача кредитных карт в Челябинской области сократилась на 51%

В мае жителям Челябинской области выдали 27,5 тыс. кредитных карт. Это на 51,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россияне получили 1 млн кредитных карт. За год показатель упал на 53,5%, а с апреля — на 2%. Сильнее всего выдача сократилась в Москве (-57,9%), Пермском крае (-57,1%), а также в Московской (-56,7%), Иркутской (-56,1%) и Нижегородской (-56%) областях. При этом объем лимитов по картам снизился на 58,3% с мая 2024 года и на 3,1% с апреля 2025-го по России. Он составляет 107,2 млрд руб.

Виталина Ярховска