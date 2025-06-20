«Трактор» продлил контракт с нападающим Александром Рыковым

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил новое соглашение с нападающим Александром Рыковым. Он продолжит работу с командой до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба ХК.

Александр Рыков является воспитанником челябинского «Трактора». Прежде чем войти в команду, он играл за молодежный клуб «Белые медведи» и «Челмет». В состав «Трактора» попал в сезоне 2022/2023.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после завершения сезона 2024/2025 работу с командой продолжили генеральный менеджер клуба Алексей Волков, защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев, вратарь Сергей Мыльников, защитник Григорий Дронов, а также ассистент главного тренера Рафаэль Рише и тренер вратарей Петер Шкрабел. Новым игроком стал защитник Илья Николаев из ХК «Сочи», который заменил форварда Андрея Никонова.

«Трактор» также заключил годовые соглашения с американским защитником Джорданом Гроссом и канадским вратарем Крисом Дригером. Кроме того, на два года подписан контракт с форвардом Егором Коршковым, который перешел в челябинский клуб из хабаровского «Амура».

Клуб покинули капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Первый продолжит работу в составе команды «Сибирь» (Новосибирск), второй — в «Динамо» (Минск). Контракты не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков, а также защитник Артем Блажиевский, который перешел в омский «Авангард».

Ольга Воробьева