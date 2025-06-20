Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук: Долг предприятий АПК достиг 5,3 трлн рублей
Об этом он заявил на ПМЭФ
На полях Петербургского международного экономического форума член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук сообщил, что к концу 2024 года общий долг предприятий агропромышленного комплекса (АПК) перед банками составил 5,3 трлн руб. При этом объем средств, выделяемых через госпрограммы, остается на уровне 500–600 млрд руб.
Фото: Пресс-служба ВТБ
По его словам, инвестиции в отрасль за прошлый год достигли примерно 1 трлн руб. Соотношение государственных и частных вложений составляет примерно 1 к 1. «Также хотел бы обозначить условия, на которых сейчас компании привлекают финансирование и инвестиции. Это высокая — для многих заградительная — ставка рыночного финансирования, ограничение доступа к международным рынкам продаж, барьеры по привлечению капитала с международных рынков и притоку внешних инвестиций. Хотя, опять же, здесь мы видим интерес ближневосточных инвесторов и инвесторов из Китая. И это позитивная тенденция»,— отметил господин Сергейчук.
Он добавил, что Россия занимает скромную долю в импорте продовольствия у дружественных стран: в Китае — примерно 3%, в Индии — 4%, в странах Африки — около 6%. «Наши совместные усилия должны быть направлены не только на расширение возможностей по привлечению финансирования и инвестиций, внедрение передовых решений в АПК, но и на расширение присутствия наших товаров на рынках дружественных стран»,— подчеркнул Виталий Сергейчук.