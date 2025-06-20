Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

Я, к сожалению, не смог посетить торжественную презентацию кроссовера Exeed Exlantix ET. Но теперь, когда появилась возможность познакомиться с этой машиной поближе, я понимаю, почему упомянутое мероприятие проходило в одном из подмосковных яхт-клубов. Помнится, еще в начале тысячелетия, когда показали новый Range Rover, все говорили, что салон автомобиля имитирует капитанскую рубку дорогой яхты. Приблизительно то же самое можно сказать про внутреннее убранство нового китайского кроссовера. Кругом белая замша, так что невольно думаешь, что надо бы надеть белые перчатки, как это принято у таксистов в Токио, только не в знак уважения к пассажиру, а чтобы не оставить следов на этом белоснежном великолепии.

Впрочем, дизайнеры постарались, чтобы вы тут руками особо ничего не трогали, только руль прямоугольной формы, что, опять же, навевает не сухопутные, а какие-то морские аллюзии. Ну и центральный дисплей, на который тут выведена не только регулировка зеркал и рулевой колонки, но и, например, открытие бардачка — на нем нет физической кнопки. Чтобы открыть его, надо лезть в меню и искать там иконку «вещевое отделение». Не скажу, что удобно, но круто однозначно.

Еще надо сказать, что Exeed Exlantix ET — это не только роскошный, но и очень большой автомобиль. На заднем ряду можно сидеть развалившись и наслаждаться массажем типа «волна» — всего их здесь полдюжины типов, но мы выбираем морскую тему. А еще, и это тоже говорит о просторе салона, с водительского места можно без проблем встать и выйти через правую дверь, если возле левой почему-то мало места. Такое доступно ни в каждом минивэне. Но главное достоинство Exeed Exlantix ET — это, конечно же, его гибридная силовая установка, которая позволяет не только ускоряться до «сотни», как спорткар, но и проехать с полностью заряженной батареей и полным баком топлива свыше 1000 км. То есть смело отправиться в долгое автономное плаванье.

Дмитрий Гронский