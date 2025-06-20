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Ставропольский край заявил четыре ОКН на получение льготных кредитов от ДОМ.РФ

Ставропольский край подал заявки на получение льготного кредитования от ДОМ.РФ для реставрации четырех объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщила начальник управления региона по сохранению и государственной охране ОКН Анна Конева.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди заявленных памятников два расположены в Железноводске — Подворье Карповых и художественно-музыкальная школа. Также в список вошли гимназия Сильникова в Кисловодске и здание в Георгиевске.

«Мы все материалы передали в ДОМ.РФ. Будем ждать результаты. Но мы очень большие надежды возлагаем на эту программу»,— добавила Анна Конева.

Анна Конева уточнила, что в связи с изменениями критериев отнесения памятников к категории находящихся в неудовлетворительном состоянии в крае проводится мониторинг для уточнения их количества.

В настоящее время в Ставропольском крае насчитывается более 4 тыс. памятников культурного наследия. Ежегодно в регионе выявляется около 100 новых археологических объектов и примерно 20 памятников архитектуры, искусства и истории.

Программа льготного кредитования инвесторов была запущена в середине декабря 2024 года. Кредит может быть выдан на разработку проектной документации, восстановление и приспособление объекта к современному использованию.

Николай Аксенов

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