В Оренбургской области автомобиль сбил 66-летнего велосипедиста

В Бузулуке произошло ДТП на нерегулируемом перекрестке улиц Тоцкая и 3 Сентября с участием автомобиля Hyundai Solaris и велосипеда. Об этом сообщает ГИБДД «Бузулукский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Автомобилем управлял 20-летний водитель, который двигался по главной дороге ул. Тоцкой со стороны ул. Жуковского в сторону ул. 9 Мая. Он «допустил наезд на 66-летнего велосипедиста, который двигался по второстепенной дороге ул. 3 сентября справа налево по ходу движения иномарки».

В результате ДТП велосипедиста госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом костей левой голени.

Руфия Кутляева