МИД: в Германии найдены более 100 детей с Украины, чье похищение приписывают РФ

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в Германии находятся более 100 украинских детей, «похищение» которых «приписывали России».

«Еще более чудовищная вещь заключается в том, что дети действительно изымаются из украинских семей и отбираются у украинских родителей на территории стран Западной Европы»,— сказала Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

В апреле глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщал, что на территории Германии был найден 161 ребенок, «насильственно перемещенный» с территории Украины российскими военнослужащими. Как они именно оказались в Германии — он не пояснял.

В апреле глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщал, что при совместной работе с немецкой полицией на территории Германии был найден 161 украинский ребенок. Он добавил, что дети были «насильственно перемещены» с территории Украины во время боевых действий, но как именно это произошло, он не сказал.

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня в рамках второго раунда переговоров в Стамбуле. Тогда помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, говорил, что в списке 339 фамилий. По его словам, офис уполномоченного по правам ребенка РФ передал украинской стороне 101 ребенка, а в Россию с Украины вернулись только 22 ребенка.

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова 4 июня сообщала о работе над полным списком детей для возвращения в Россию. По ее словам, российская сторона передаст Украине список во время следующего раунда переговоров.

Полина Мотызлевская