Зарубежные СМИ: Каковы сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке?

Израильские военные сообщили об авиаударах по ядерному исследовательскому центру и десяткам военных объектов в Тегеране. В ночных бомбардировках участвовало более 60 истребителей. Они атаковали заводы, которые производят компоненты ракет, в том числе двигатели. А Иран запустил баллистическую ракету в город Беэр-Шева, она упала в жилом квартале. Медики сообщили о шести пострадавших. Военный конфликт между странами продолжается седьмой день. Издание The Economist получило секретные разведданные, из которых понятно, почему 13 июня Иерусалим начал войну против Тегерана. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки Ирана на территорию Израиля в Беэр-Шеве

Фото: Amir Cohen / Reuters Последствия атаки Ирана на территорию Израиля в Беэр-Шеве

Фото: Amir Cohen / Reuters

Спецслужбы Израиля получили два доказательства того, что иранские специалисты в ускоренном темпе продвигаются к созданию ядерного оружия, их приводит издание The Economist. Первое — это сокрытие некоторого количества ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов МАГАТЭ. Второе — активизация работы ученых, которые планировали встретиться с командованием ракетного корпуса. Израиль не исключал, что целью этих консультаций могла быть подготовка к сопряжению ядерной боеголовки с ракетой. В ЦАХАЛе два этих факта расценили как точку невозврата, рассказал газете источник, который знаком с секретным досье.

Документ Израиль показал своим союзникам, в том числе американцам. National Review полагает, что Вашингтон знал о всплеске активности Ирана в разработке ядерного оружия, вероятно, еще прошлым летом. В отчете МАГАТЭ за июль 2024-го было указано, что Тегеран осуществил операции, которые подходят для его производства. Издание уточняет, что речь может идти о 313 фунтах урана, обогащенного до 60%, чего достаточно для создания двух ядерных бомб. Но тогда Джо Байден и Камала Харрис якобы надавили на МАГАТЭ и европейских союзников, чтобы не выносить вопрос Ирана на обсуждение. Оставалось четыре месяца до президентских выборов в США, и Белый дом не хотел поднимать острые темы.

Трамп же не стал замалчивать проблему и поддержал кампанию против Исламской Республики, отмечает Reuters. Американский президент называет Иран самой разрушительной силой и настаивает, что страна никогда не получит ядерное оружие. Он заявил, что у нее есть выбор — продолжать «хаос и террор» или встать на путь мира, и потребовал от Тегерана немедленной капитуляции.

Издание Politico рассматривает несколько сценариев, как могут дальше развиваться события. Если США присоединятся к прямым атакам, то перед Ираном встанет выбор — пойти на переговоры или нанести ответный удар. Им может стать блокирование Ормузского пролива и бомбардировка военных и дипломатических объектов Америки в регионе. По оценке экспертов, Исламская Республика вполне способна проводить такие операции. Это повлечет за собой и ответ Вашингтона. Однако вряд ли только ракетами можно уничтожить потенциал Ирана. У страны есть накопленные знания, и Израиль и США не могут убить всех ученых-атомщиков, хоть многие уже погибли за последнюю неделю.

Иран принял симметричные меры, нанеся удар по Научному институту им. Вейцмана, который называют жемчужиной науки Израиля. Уничтожены плоды многолетних исследований. Associated Press пишет, что это леденящий душу сигнал о том, что Тегеран выбрал целью экспертные знания противника, в том числе военной отрасли.

Но все-таки остается еще шанс для дипломатического решения конфликта. Именно для поиска такого пути Дональд Трамп и установил двухнедельный дедлайн, заключает Bloomberg.

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