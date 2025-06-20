В начале года объем поступившего повышенного НДФЛ на Кубани достиг 2,5 млрд

По данным краевого управления ФНС, в первом квартале 2025 года поступления по повышенной ставке налога на доходы физических лиц в Краснодарском крае достигли 2,5 млрд руб. Об этом сообщил портал BFM Кубань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За аналогичный период прошлого года в бюджет региона поступило 2,3 млрд руб. В целом за 2024 год объем таких поступлений составил 24 млрд руб.

Как пояснили в ведомстве, рост связан преимущественно с увеличением сборов налога на доходы в виде дивидендов. Это объясняется изменением порогового уровня доходов, с которого применяется повышенная, прогрессивная ставка НДФЛ.

В целом по итогам 2024 года совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет региона превысили 520 млрд руб.

Вячеслав Рыжков