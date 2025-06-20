КРМЗ начал поставку конструкций для цифрового учета древесины в Республику Коми

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) запустил производство комплектующих для программно-аппаратных комплексов (сканеров), занимающихся автоматическим измерением объема древесины в движущихся лесовозах. Как сообщили на КРМЗ, заказчиком краснокамского предприятия стала IT-компания из Республики Коми, интегрирующая цифровые решения в лесодобывающую отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КРМЗ Фото: КРМЗ

Комплектующие программно-аппаратного комплекса (ПАК), которые стал производить КРМЗ,— это мобильный корпус на основе двухосного прицепа «Экспедиция» и металлические конструкции, к которым крепятся сканирующие датчики. С помощью такого сканера можно автоматически измерить объем древесины, линейные размеры и площадь сечения бревен при вывозе с лесных делянок. Краснокамский завод поставляет комплектующие для ПАК по отдельности, а заказчик собирает их на месте работы. Комплектующие сканеров от КРМЗ уже отправились в Республику Коми, на делянки ведущих лесодобывающих компаний Северо-Запада России.

Директор КРМЗ Дмитрий Теплов пояснил, что изготовление комплектующих для сканеров в леспроме объединило два производственных направления КРМЗ: производство автоприцепов «Экспедиция» и нестандартных металлоконструкций. «IT-решения в промышленности — это не только сами программы, но и их физические носители: корпуса и детали высокоточных приборов, выносные металлоконструкции для размещения датчиков»,— рассказал господин Теплов.

КРМЗ производит нестандартные металлоконструкции и комплектующие с 1973 года. Автоприцепы под маркой «Экспедиция» предприятие выпускает с 2015 года.