В Оренбуржье создадут первый дорожный отель федеральной сети

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве между министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и ООО «ТриА Девелопмент» о создании в регионе дорожной гостиницы в рамках реализации концепции развития автомобильного туризма. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, в будущем отеле предусмотрено 47 номеров различных категорий. Разместится он в Оренбурге, вблизи крупной транспортной артерии. Сеть «3А отель» продумала круглосуточную регистрацию, кафе, парковку, бизнес-зону, заправочную станцию для электромобилей.

В прошлом году регион посетили свыше 1,2 млн гостей. Была утверждена региональная программа развития автомобильного туризма, включающая мероприятия по развитию туристической инфраструктуры и созданию глэмпинговых зон, а также приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, входящих в состав туристских маршрутов.

Руфия Кутляева